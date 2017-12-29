ورفع العراق رصيده إلى سبع نقاط ليضرب موعدا مع الإمارات ثاني المجموعة الأولى في الدور قبل النهائي، بينما ظل اليمن في ذيل الترتيب بدون نقاط بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي.

وحلت البحرين في المركز الثاني بخمس نقاط، لتلتقي عُمان متصدرة المجموعة الأولى في قبل النهائي.

وجاءت ثلاثية العراق في الشوط الثاني عبر علي حصني في الدقيقة 54 عندما استغل تمريرة وصلته بالخطأ من أحد مدافعي اليمن ليجد نفسه في مواجهة محمد عايش حارس المرمى ليسدد في الشباك من مدى قريب.

وجعل علي فايز النتيجة 2-صفر من ركلة جزاء في الدقيقة 64، قبل أن يضيف مهدي كامل الهدف الثالث قبل النهاية بعشر دقائق من تسديدة من داخل منطقة الجزاء من مدى قريب.

ويلتقي العراق مع الإمارات وعُمان مع البحرين في قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل.