والتقطت المقطع فتاة تدعى نيسي، كانت تقضي إجازتها في ألبانيا. وقالت الصحيفة إنه تم تصويره سط بحيرة بريسبا الكبيرة، التي تشترك فيها ألبانيا واليونان ومقدونيا.

ويظهر الفيديو رأس ورقبة هذا المخلوق في الماء، وذلك بعد حوالي 5 سنوات على ظهور هذا الوحش في فيديو آخر جرى تصويره في قرية نيفيكا باليونان.

ويصدق كثير من السكان المحليين أسطورة الوحش، فيما يقول البعض الآخر إن المخلوق ما هو إلا سمك السلور العملاقة.

ويعتقد أن وحش لوخ نس هو سليل مجموعة باقية من البلصورات، وهي نوع من الزواحف الضارية (العنيفة) البحرية التي عاشت خلال العصر الجوراسي.

يشار إلى أن هناك عدة أساطير من الوحوش التي تعيش في عدد من البحيرات في جميع أنحاء العالم، مثل موراغ في لوخ مورار باسكتلندا ولاغارفلجوت ورم في لاغارفلغوت بأيسلندا.