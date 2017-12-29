وتداول نشطاء، مساء الخميس، هذا الفيديو، الذي يبين عددا من الكلاب وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة في مشهد مروع، وذلك بعد وضع السم لها.

وعبر السكان عن صدمتهم من الطرق المستعملة في قتل الكلاب، منددين كذلك بالخطر الصحي لهذه العملية، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وردّت بلدية الغبيري على هذا الفيديو، حيث استنكرت في بيان هذا العمل، وقالت "إنه عمل فردي مستنكر ومستهجن قام به عدد من عناصر المفرزة الصحية بمبادرة شخصية دون أية أوامر صادرة عن رئيس المفرزة الصحية المعنية بمكافحة الكلاب الشاردة".

وأضاف البيان أنه "تم صباح الجمعة إيقاف العناصر التي نفذت هذا الفعل وتمت إحالتهم للتحقيق تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية".