ففي الرياض، عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة السعودية "الشديدة للهجوم الإرهابي"، وجدد"وقوف المملكة مع الشقيقة مصر ضد هذه الأعمال الإرهابية الآثمة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعربت الإمارات "عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب"، مؤكدة دعمها "القوي لجمهورية مصر الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة".

وشددت الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية، "على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب..".

وبعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دان فيها الهجوم الإرهابي.

وفي المنامة، أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا دانت فيه بشدة "الهجوم الإرهابي الآثم الذي أستهدف كنيسة مارمينا.."، طبقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وشددت الوزارة على "وقوف مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية في معركتها ضد الإرهاب وجهودها الرامية لاجتثاث جذور الإرهاب ومموليه وكل من يقف خلفه ويدعمه".

وهاجم إرهابي متجرا في ضاحية حلوان وقتل اثنين فيه بالرصاص، قبل أن يتوجه لاحقا إلى كنيسة مارمينا حيث قتل 7 أشخاص في محيطها، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه بعد إصابته بجروح.