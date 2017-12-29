ويظهر الفيديو، الذي صوره أحد الأشخاص بواسطة هاتفه من شرفة المنزل، لحظة إطلاق عناصر الأمن النار على الإرهابي الذي كان يحمل سلاحا، مما جعله يسقط أرضا.

وظهر بعد لحظات قليلة رجل انقض بسرعة وبشجاعة كبيرة على الإرهابي من الخلف، لشل حركته، قبل أن يسارع العشرات إلى مساعدته للسيطرة على الإرهابي.

وكاد الرجل، الذي لم يتضح على الفور إن كان مدنيا ام رجل أمن بلباس مدني، أن يلقى حتفه، بعد أن تفاجأ الإرهابي بالمباغتة وأطلق النار عشوائيا.

وبعد الانقضاض على الإرهابي، هرع عشرات المواطنين، الذين كانوا يختبئون في أماكن مختلفة، لمساعدة الرجل على توقيف الإرهابي، إلى حين قدوم الشرطة.

وهاجم مسلح القوة الأمنية بوابل من الرصاص في محاولة لاقتحام كنيسة القديس مار مينا في حلوان جنوبي القاهرة، مما أسفر عن سقوط 9 قتلى.

وكان المهاجم "يستهدف إختراق النطاق الأمني من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك"، وفق بيان للداخلية.