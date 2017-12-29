وبدأت المعركة في المحاكم عام 2012 عندما أدرك فينتشنزو وجياكومو بارباتو أن أبل لم تسجل اسم مؤسسها كعلامة تجارية، حسبما ذكرت صحيفة ريبوبليكا نابولي المحلية.

وقال الشقيقان للصحيفة:" قمنا بأبحاث السوق لدينا، ولاحظنا أن أبل، وهي واحدة من الشركات الأكثر شهرة في العالم، لم تفكر أبدا في تسجيل العلامة التجارية لمؤسسها، لذلك قررنا أن نفعل ذلك".

وأطلق الشابان منتجات خاصة بهم مثل الملابس التي حملت اسم ستيف جوبز كعلامة تجارية، مما دفع أبل لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

واتهمت أبل الشقيقين بأنهما استخدما اسم ستيف جوبز وصمما شعارا يشبه تفاحة أبل المقضومة من الجانب، لكن على شكل الحرف الإنجليزي 'J'.

ومع ذلك، قالت المحكمة إنه نظرا لأن الحرف 'J' ليس صالحا للأكل، فإن الاتهام بسرقة الشعار ليس واقعيا. وأكدت على حق الأخوين في استخدام شعارهما بكل حرية.

ولم تصدر شركة آبل أي تعليق فيما يتعلق بحكم المحكمة.

ويقول الشقيقان أنهما مصممان الآن على مواصلة العمل على المنتجات تحت العلامة التجارية ستيف جوبز، مع خطط لإطلاق حقائب وقمصان وسراويل جينز وغيرها من الأزياء والإكسسوارات. كما يخططان لإطلاق هاتف محمول يحمل اسم ستيف جوبز في المستقبل.