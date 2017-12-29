ولم تتحدث أي تقارير على الفور عن سقوط ضحايا في تبادل القصف، وهو الأول منذ أكثر من 10 أيام.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين ثلاثة صواريخ على جنوب إسرائيل، اعترضت منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ اثنين منهم.

وأعلنت الشرطة أن الصاروخ الثالث ضرب مبنى، ما سبب أضرارا دون خسائر في الأرواح.

وقال الجيش في بيان إنه ردا على الصواريخ الفلسطينية قصفت طائرات ودباباته في شمال قطاع غزة، فيما تحدث شهود عن أن دبابات إسرائيلية قصفت موقعا شرق القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عدم إصابة أي شخص في القصف الإسرائيلي.

وأطلقت الفصائل المسلحة في غزة أكثر من 12 صاروخا وقذيفة هاون على جنوب إسرائيل، منذ صدور قرار الرئيس الأميركي في 6 ديسمبر الجاري.

وقبل صاروخ الجمعة، أطلقت آخر صواريخ من القطاع على إسرائيل في 18 ديسمبر، وسقط أحدها على منزل في بلدة حدودية.

وأثار قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل موجة غضب في العالمين العربي والإسلامي وتظاهرات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية ومواجهات مع القوات الإسرائيلية قتل فيها 12 فلسطينيا.