ونقل الراديو عن مصدر صيني، رفض الكشف عن هويته، أن العالم المنشق قتل نفسه بتناول جرعة سامة، بعد ساعات من وضعه في الحبس الانفرادي في إدارة أمن الدولة وقبيل إخضاعه للتحقيق.

وذكر المصدر أن العالم كان فر إلى الصين 4 نوفمبر الماضي، مستغلا زيارة أقاربه في مدينة سينجو الحدودية، أثناء إجازته السنوية، لكن بكين أعادته في 17 من الشهر نفسه إلى الدولة المنعزلة.

وكان العالم واحدا من عدد من المنشقين الكوريين الذين اعتقلتهم السلطات الصينية في مدينة شنيانغ القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية.

وحدد مصدر رفيع المستوى في كوريا الشمالية العالم النووي في مطلع ديسمبر باسم "هيون تيشول هو"، وهو في الخمسينيات من عمره.

والعالم المنتحر هو باحث في المركز الفيزيائي بأكاديمية الدولة للعلوم في بيونغ يانغ، ومنحته السلطات إجازة بعد أن أظهر تذمره من "مشاريع أبحاث" لم تتضح طبيعتها.

وقال المصدر الصيني إنه من المؤكد أن بحث مرارا عن طريق للهرب إلى الصين من مدينة سينجو الحدودية الكورية الشمالية حيث يعيش أقاربه، مشيرا إلى أن الأمن الصيني يبحث عن كيفية عبور العالم لنهر تومين الفاصل بين الدولتين.