ويأتي هذا التصريح عقب تقارير إعلامية قالت إن اللاعب البلجيكي سينتقل إلى الدوري الإسباني، وتحديدا إلى ريال مدريد بسبب إعجابه بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال هازارد الشهر الماضي "اللعب تحت قيادة زيدان سيكون بمثابة حلم".

وكان من المتوقع أن يمدد اللاعب الشاب البالغ من العمر 26 عاما عقده مع تشلسي، الذي يستمر حتى عام 2020.

وذكر تيري هازارد، والد اللاعب "ما يمكنني قوله بخصوص ابني هو أنه رفض تمديد العقد مع فريقه". وأضاف "حتى الآن، لا توجد اتصال مع ريال مدريد".