وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان نشرته وكالة الأنباء المحلية، بـ"تسجيل 106 إصابات خلال المواجهات العنيفة المتواصلة بين المواطنين والاحتلال على الشريط الحدودي في قطاع غزة"، بينهم 36 شخصا "أصيبوا بعيارات نارية".

وفي الضفة الغربية، حيث اندلعت التظاهرات عقب صلاة الجمعة في مناطق عدة استجابة لدعوة الفصائل الفلسطينية، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه "تعاملت مع 133 إصابة في الضفة منها 4 بالرصاص الحي".

وأوضحت وزارة الصحة إن "ثلاثة شبان أصيبوا بالذخيرة الحية في مخيم العروب القريب من مدينة الخليل، أحدهم في وضع خطير"، في حين "أصيب أيضا شاب بالرصاص الحي في الكتف في منطقة حوارة القريبة من مدينة نابلس..".

وفِي بيت لحم و الخليل ونابلس، خرجت مسيرات للتعبير عن حالة غضب الفلسطينيين على قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي قد وقع قرارا في 6 ديسمبر الجاري، يقضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، متراجعا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين.

وأثارت خطوة ترامب غضبا واسعا في العالم العربي، وانتقاد حلفاء غربيين لبلاده، وأشعلت موجة احتجاجات في الأراضي الفلسطينية أدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين.