وهاجم مسلح القوة الأمنية بوابل من الرصاص في محاولة لاقتحام كنيسة القديس مار مينا في حلوان جنوبي القاهرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فيما تم اعتقاله لاحقا بعد إصابته.

وذكرت الكنيسة الأرثوذوكسية في بيان أن عدد قتلى العمل الإرهابي وصل 6 أشخاص، من بينهم أحد أفراد القوة الأمنية المكلفة بتأمين الكنيسة، فيما قتل أحد رجال الشرطة الآخرين.

وذكرت أن الضحايا هم: عماد عبد الشهيد (45 سنة)، وصفاء عبد الشهيد (43 سنة)، ووديع القمص مرقس (65 سنة)، وإيفلين شكر الله (52 سنة)، ووجيه إسحق (90 سنة)، وفرد الأمن رضا عبد الرحمن (45 سنة).

وبحسب البيان، تعرض محل أجهزة منزلية يملكه مسيحي بمنطقة المشروع في حلوان، على بعد 5 كيلومترات من الكنسية إلى اعتداء آخر مما أدى إلى مقتل شخصين هما روماني شاكر وعاطف شاكر.

‏‫ودفعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بمجموعات قتالية إلى موقع إطلاق النار على الكنيسة، وقامت بغلق مداخل ومخارج جنوب القاهرة، فيما انتقل مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة اللواء خالد عبد العال إلى موقع الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما انتقل المحامي العام لنيابات حلوان المستشار تامر العربي لمعاينة موقع الحادث. وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.