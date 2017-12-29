وتقول الوثائق إنه في يناير 1981، طلبت مؤسسة "سميثسونيان" في واشنطن من حديقة حيوانات لندن أن تعيرها باندا ذكرا.

وقد انتهز رئيس جمعية علم الحيوانات في لندن سولي زكرمان هذه الفرصة لتسجيل ضربة إعلانية بمساعدة المرأة الحديدة.

وكتب أمين مكتب رئاسة الوزراء، روبرت أرمسترونغ، أنه "سيكون من دواعي سرور اللورد زكرمان الإعلان عن إعارة الباندا أو وصوله في الوقت، الذي تعتبره رئيسة الوزراء مناسبا من أجل توطيد العلاقات البريطانية الأميركية".

وأضاف أرمسترونغ أنه "اقترح أيضا أن تنقل رئيسة الوزراء الباندا في طائرتها من طراز كونكور خلال رحلتها إلى واشنطن الشهر المقبل"، لكن تاتشر لم تقتنع بجدوى المساهمة في هذه الجهود لتقريب ذكر باندا من أنثى في الولايات المتحدة.

وكتبت هي في رسالة أن "اللورد أدرى مني بشؤون الباندا وأنا أكيدة من أنه سيدبّر الأمر"، فرد سكريتيرها الخاص كلايف ويتمور على لورد زكرمان كاتبا "قالت إنها لن تصطحب باندا معها".

وشغلت تاتشر منصب رئيسة الحكومة البريطانية بين عامي 1975-1990، وتوفيت في أبريل عام 2013 عن عمر ناهز (87 عاما).