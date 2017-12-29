وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع الهولندي خرج من حسابات البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لليونايتد وتردد أن البارسا يعتبره خيارا لملء الفجوة الناجمة عن الرحيل الوشيك للأرجنتيني خافيير ماسكيرانو إلى هيبي تشاينا فورتشون الصينى.

من ناحية أخرى، أفادت تقارير بأن النادي الملكي يرى في بليند خيارا محتملا يمكن أن يلعب بجوار سيرخيو راموس في قلب دفاع الفريق في غياب الفرنسي رافائيل فاران.