وقال كارفالياو (52 عاما) لموقع النادي الرسمي على الإنترنت: "سأحاول إعادة الاستقرار إلى النادي لأنني أسعى للبقاء هنا لفترة طويلة".



وأضاف: "بقيت مع شيفيلد ونزداي لمدة عامين ونصف العام. في الدرجة الثانية متوسط فترة المدرب ستة أو ثمانية أشهر (...) أنا واثق أنني مع الجهاز المساعد نستطيع مساعدة النادي للوصول إلى ترتيب أفضل ومستقبلي ليس مشكلة".

وتابع: "لست قلقا حول العقد. يجب أن تثبت جدارتك كل يوم للجماهير ووسائل الإعلام والنادي واللاعبين. بعد ذلك ستسير الأمور بشكل طبيعي".

وسيعلن كارفالياو، الذي عمل في 15 فريقا، عن أسماء 4 مساعدين من بينهم مدربان ومحللان، كما يفكر في إسناد دور إلى ليونبريتون الذي تولى المسؤولية لفترة قصيرة كلاعب ومدرب.

ويعتقد كارفالياو، الذي ستكون أولى مهامه إعداد الفريق للرحلة لمواجهة واتفورد صاحب المركز العاشر، أن البرتغالي ريناتو سانشيز لاعب الوسط يمكن أن يلعب دورا كبيرا في النصف الثاني من الموسم.

وعانى سانشيز (20 عاما) منذا انضمامه على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ الألماني ولم يلعب كثيرا تحت قيادة كليمنت.