وستمد روسيا تركيا بـ4 وحدات من منظومة صواريخ إس 400 مقابل 2.5 مليار دولار.

وكان مسؤولون روس ذكروا في وقت سابق من ديسمبر الجاري أن تركيا ستدفع 45 بالمئة من التكلفة مقدما، بينما ستمنحها روسيا قروضا تغطي باقي التكلفة.

ويتوقع أن تبدأ موسكو في تسليم أول الوحدات الصاروخية إلى أنقرة في مارس 2020.

وأججت الصفقة قلقا في الغرب بالنظر إلى كون تركيا عضوا في حلف شمال الأطلسي، إذ لا يمكن دمج منظومة الصواريخ الروسية في الهيكل العسكري للحلف.

ووقعت تركيا اتفاقا أوليا مع روسيا لشراء صواريخ إس-400، في سبتمبر الماضي، في أول صفقة كبري لأنقرة لشراء أسلحة من موسكو.