وقال فينغر بعد الفوز على كريستال بالاس، الخميس، 3-2 "لست خائفا (من الحصول على عرض)، لكن هذا الموضوع سيعود إلى التداول بسبب وضعه التعاقدي"، في إشارة إلى انتهاء عقده في يونيو 2018 ، وفق "فرانس برس" الجمعة.

وسجل سانشيز، الذي أجهض الصيف الماضي انتقاله إلى مانشستر سيتي، ثنائية في مرمى كريستال بالاس، لكن زملاءه لم يحتفلوا معه عندما سجل الهدف الأول.

ورأى فينغر: "اعتقد بأنه كان جيدا هذا المساء (الخميس)، ومركزا جدا. هذا هو سانشيز لاعب كرة القدم الكبير كما نعرفه. هذا النوع من الأداء الذي ننتظره منه".

وأضاف "لم اشكك يوما بالتزامه (تجاه النادي اللندني)، لكن عندما تكون في وضع تعاقدي من هذا النوع، الناس يطرحون عليك أسئلة"، مشيرا إلى أنه "ليس متخصصا في علم النفس".

وسانشيز ( 29 عاما) يلقب بـ"الفتى المعجزة" وانضم إلى النادي اللندني عام 2014 قادما من برشلونة الإسباني.

وأعلن فينغر أيضا أن مفاوضات متوقعة مطلع يناير من أجل التمديد لجاك ويلشير، الذي استعاد مستواه وينتهي عقده أيضا أواخر يونيو المقبل.