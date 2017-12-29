وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونيينغ، إن "شن حملة بدون سبب عبر وسائل الإعلام لا يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون"، ردا على سؤال بشأن تغريدة لترامب، اعتبر فيها أن بكين "ضبطت بالجرم المشهود" تبيع بيونغيانغ كميات من النفط.

وقال الرئيس الأميركي، الخميس، إنه "شعر بخيبة أمل شديدة بسبب سماح الصين بدخول النفط إلى كوريا الشمالية".

وأضاف أن مثل تلك الخطوات ستمنع التوصل إلى "حل ودي" للأزمة، التي تسبب فيها برنامج بيونغيانغ النووي.

من جهتها، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء: "لم نسع أبدا لحرب مع كوريا الشمالية، وما زلنا إلى اليوم لا نسعى لذلك. فإن أتت الحرب فسيكون ذلك بسبب استمرار الأعمال العدائية كتلك التي شهدناها أمس".