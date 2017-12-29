وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، الجمعة: "قتل 27 عنصرا من القوات الحكومية وحلفائها مقابل 20 مقاتلا من الفصائل في الساعات الـ24 الأخيرة جراء المعارك في بلدات عدة بمحافظة إدلب".

كما تسببت الغارات السورية والروسية المرافقة للمعارك بمقتل 19 مدنيا.

من جانب آخر، استمرت الاشتباكات في ريف حماة الشمالي الشرقي بين هيئة تحرير الشام من جهة والقوات الحكومية والميليشيات الموالية لها من جهة أخرى.

وتمكنت الفصائل المسلحة من السيطرة على بلدة أبو دالي، فيما تجدد القصف الجوي بالصواريخ والبراميل المتفجرة على عدة بلدات مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.