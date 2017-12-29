وسيصل فان ديك إلى ليفربول في الأول من يناير بعدما اتفق الفريقان، حسبما أوردت تقارير، على مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني (100.91 مليون دولار) ليصبح أغلى مدافع في التاريخ، وقال بليغرينو إنها صفقة يفترض أن تفيد ساوثامبتون.

وقال المدرب الأرجنتيني: "يجب أن نحلل الأمر بطريقة إيجابية لإعادة استثمار هذا المال في تشكيلتنا في محاولة لزيادة قوتها. في ساوثامبتون من المستحيل التعاقد مع لاعبين مقابل 80 مليون جنيه إسترليني أو 50 مليونا".

وأضاف: "لكن ربما بالنسبة لنا يعني ذلك بعض اللاعبين الجيدين. ربما نستطيع استبدال لاعب واحد بلاعبين أو 3 بهذا المال".

وتابع: "نتفاوض مع بعض اللاعبين الذين نريد ضمهم. أود التعاقد مع بعض اللاعبين وعلينا أن نعمل من أجل ذلك".

وقبل فتح باب الانتقالات، الاثنين المقبل، سيحل ساوثامبتون ضيفا في مواجهة صعبة ضد مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، الذي يحاول وضع حد لـ7 مباريات لم يفز فيها.