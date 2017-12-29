ويعود تاريخ المهرجان إلى نحو 200 عام ويرتدي فيه عدد من المشاركين الزي العسكري، وذلك لتمثيل انقلاب وهمي يريد السيطرة على المدينة.

وانقسم المشاركون في المهرجان إلى مجموعتين، الأولى يطلق عليها "الانقلابيين"، فيما تسعى المجموعة الأخرى لاستعادة النظام، ويتطور تبادل الطحين والبيض إلى تبادل القنابل الغازية.

وينتهي اليوم بجمع أموال من المشاركين لصالح جمعيات خيرية في المدينة الإسبانية.