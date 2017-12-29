وأبلغ مسؤول بوزارة الخارجية رويترز أن السفينة "لايتهاوس وينمور" نقلت منتجات بترولية مكررة إلى سفينة كورية شمالية بالمياه الدولية في أواخر أكتوبر.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز هذا الشهر أن الولايات المتحدة اقترحت على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج السفينة، التي ترفع علم هونغ كونغ على القائمة السوداء لتحايلها على العقوبات المفروضة على بيونغيانغ بسبب برامجها النووية والصاروخية.