وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار خام برنت أيضا بدعم من تخفيضات الإمدادات المستمرة، التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا إلى جانب قوة الطلب من الصين.

وبلغت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى منذ يونيو 2015 عند 60.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، الجمعة بارتفاع قدره 46 سنتا، أو ما يعادل 0.8 بالمئة، عن التسوية السابقة، وفق "رويترز".

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ارتفاعا أيضا بلغ 45 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 66.61 دولار للبرميل.

وكسر برنت حاجز 67 دولارا للبرميل في وقت سابق من الأسبوع للمرة الأولى منذ مايو 2015.

وجاء ارتفاع الخام الأميركي بدعم من انخفاض غير متوقع في إنتاج الولايات المتحدة، الذي هبط الأسبوع الماضي إلى 9.754 مليون برميل يوميا من 9.789 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة التي نشرت مساء الخميس.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من انخفاض المخزونات التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر إلى 431.9 مليون برميل.