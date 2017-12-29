وقال أسينسيو: "من الصعب على المدرب إدارة فريق جيد كالذي لدينا، ولكن زيدان يعرف دائما أنه يمكنه الاعتماد علي".

وأضاف: "أعمل بجدية كل يوم لكسب المزيد من الدقائق، ولكن أدرك أين أتواجد، فأنا في أفضل ناد في العالم، أنا سعيد هنا في ريال مدريد"، وذلك وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى إمكانية تخلي ريال مدريد عن أسينسيو في حال قام فريق العاصمة بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جرمان الفرنسي، في الصيف المقبل.

وشارك ماركو أسينسيو حتى الآن مع ريال مدريد في 24 مباراة، في حين شارك الموسم الماضي في 38 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق.