وأضافت المصادر أن من بين القتلى القيادي الميداني الحوثي خالد المهدلي، الذي قتل مع العديد من مرافقيه شمال مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غربي اليمن، فيما جرى أسر 9 حوثيين، وجرى تدمير أكثر من 8 مركبات عسكرية.

وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاتلات التحالف العربي أحبطت هجوما كبيرا للميليشيات باستخدام الدراجات النارية على مواقعها غربي محافظة تعز وجنوبي محافظة الحديدة.

وأوضحت أن الميليشيات شنت هجوما شرقي الخوخة بالتزامن مع هجوم آخر شمال موزع غربي تعز، انطلاقا من مواقعهم في مديرية حيس المجاورة، مشيرة إلى أن من بين الذين زجت بهم الميليشيات للقتال عشرات الأطفال.

استعادة مناطق وقتل قيادي

وفي محافظة الجوف، أكدت قوات الجيش الوطني استعادة السيطرة على آخر معاقل الميليشيات الإيرانية في منطقة الأجاشر في جبهة اليتمة بمديرية خب والشعف المحاذية لجبهة البقع بمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة سقط فيها عدد من القتلى والجرحى واستعادة كمية كبيرة من الأسلحة.

وقالت مصادر عسكرية إن المشرف الحوثي في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة، المدعو "أبو حسين محمد حسين العماد" قتل مع 3 من مرافقيه في معسكر طيبة الاسم في جبهة الأجاشر بالجوف.

وفي هذه الأثناء، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات مكثفة لإسناد القوات الشرعية، كما قصفت أهدافا متحركة و تعزيزات ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين، وذلك في مديريتي باقم والظاهر و رازح وكتاف و مٌنَبِه بمحافظة صعدة.