وذكر بيان للداخلية أن عنصرا إرهابيا قتل وفر آخر، في عملية مداهمة نفذتها قوات الأمن بالمدينة.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت بعض العناصر الإرهابية، تعتزم تنفيذ عمل إرهابى، بمنطقة الساحة الشعبية.

وقامت قوات الأمن بإعداد بعض الأكمنة بالموقع، وحال استشعار الإرهابيين بوجود القوات، بادروا بإطلاق أعيرة نارية، فتم التعامل معهم، ونتج عن ذلك مصرع أحدهما وهروب آخر بعد إصابته.

مقتل عسكريين وإرهابيين

من جانب آخر، قتل 6 عسكريين و3 إرهابيين في عملية نفذته الجيش شمالي سيناء، فيما شهدت مدينة العريش هجوما بإطلاق قذيفة صاروخية على مدرعة تابعة للشرطة، مما أدى إلى مقتل مجند ومدني.

وأعلن الجيش أن عبوة ناسفة، انفجرت في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة، أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية، بمحافظة شمال سيناء، نتج عنها مقتل ضابط و5 جنود.

وكشف المتحدث العسكري المصري، أنه تم القضاء على 3 أفراد تكفيريين، وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة، وتدمير 4 عربات خاصة بالعناصر التكفيرية ومقتل من بداخلها.

وفي محافظة بني سويف في صعيد مصر، قتل ضابطان متقاعدان ومجند في هجوم مسلح شنه ملثمون على محطة تحصيل رسوم بالطريق الصحراوي الغربي.

وأفاد مصدر أمني مصري بأن المهاجمين تمكنوا من الهرب بعد تنفيذ الهجوم، بينما كثفت قوات الأمن من انتشارها لتعقبهم.