ويستخدم عياش (28 عاما) الزلط وقواقع البحر وغيرها من المواد التي يجدها على الشاطئ في تصميم مشغولاته التي بدأ في بيعها.

ويقول عياش إن أسعار لوحاته تتراوح بين 20-100 دولار، مشيرا إلى أنه يعتمد على تسويقها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما قال لوكالة "رويترز".

ويضيف عياش، الذي شارك في عدة معارض على مستوى القطاع إنه يتمنى أن تصل منتجاته إلى معارض على مستوى العالم في ظل معاناة سكان غزة من الحصار الإسرائيلي.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن نحو 80 بالمئة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات مع ارتفاع معدل البطالة بين الشبان إلى مستوى 60 بالمئة من نحو 35 بالمئة قبل 5 سنوات.

ودفعت هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية البعض إلى إيجاد بدائل إبداعية للوظائف التقليدية.