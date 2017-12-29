وأضافت الوزارة أن المتهمين اعتقلا في رومانيا في 15 ديسمبر بسبب الواقعة، التي قالت إنها عرضت أجهزة الكمبيوتر المرتبطة بكاميرات الشرطة للخطر في الفترة من التاسع وحتى 12 يناير قبل أيام من تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

وذكر البيان: "تلك القضية كانت لها أولوية قصوى بسبب تأثيرها على مهمات الحماية التي يقوم بها الحرس الرئاسي وتأثيرها المحتمل على الخطة الأمنية في التنصيب الرئاسي في 2017".

وأشار البيان إلى أن المتهمين خططا أيضا لإرسال برمجيات فدية خبيثة إلى 179 ألف بريد إلكتروني، وقال: "التحقيق حدد أيضا ضحايا بعينهم تلقوا تلك البرمجيات وتعرضت خوادمهم للاختراق خلال المخطط".

وقالت الوزارة إن الاتهامات الموجهة لهما تشمل التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني ولارتكاب أشكال متعددة من الاحتيال عبر الكمبيوتر وهي اتهامات عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما.