ويتواجه كل خصمين في مدينة تشومبيفيلكاس في جبال الأنديز مع نهاية كل عام باللكمات، في مهرجان يطلق عليه اسم "تاكاناكوي"، ويحضره العشرات، وينتهي بالرقص.

ويستند هذا التقليد السنوي إلى المبارزة بالأيدي بين شخصين متخاصمين، وهما داخل دائرة محاطة بالمشجعين، بينما يتوسطهما حكم تقتصر مهمته على التأكد من عدم تسبب أحدهما بالشلل للآخر من جراء الضربات.

ويقول المشاركون في هذا المهرجان إن الغرض منه هو إذابة مشاعر الحقد والكراهية بين المتخاصمين على مدار العام، إيذانا ببدء صفحة جديدة خالية من الخصومة مع قدوم العام الجديد.

ولا تقصر المشاركة في المهرجان على الرجال، الذين يتنافسون على إظهار فتوتهم، بل يمتد ليشمل النساء المتخاصمات والأطفال الذين نمت بينهم عداوات على مدار عام كامل.

لكن الطريف في هذا المهرجان، أنه يختتم معاركه، التي تستمر لساعات، بالرقص على أنغام الموسيقى، وكان شيئا لم يكن.