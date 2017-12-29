وقالت شركة مكافحة الإرهاب في نورث إيست، إن الرجلين، وعمر أحدهما 22 عاما والآخر 31 عاما، كانا ضمن أربعة احتجزوا بعد مداهمات جرت يوم 19 ديسمبر في ديربيشير وساوث يوركشير.

وقالت الشرطة إن المتهمين سيمثلان أمام القضاة في وستمنستر في 29 ديسمبر. ولا يزال هناك رجل آخر رهن الاحتجاز، بينما جرى الإفراج عن رابع الأسبوع الماضي.

وتم استجواب الأربعة للاشتباه في تنفيذهم أعمالا إرهابية أو الإعداد لها أو التحريض عليها.