وقال مسؤول إن إدارة المطافئ تلقت هاتفيا بلاغا عن حريق في مجمع "كامالا ميلز" وسط مومباي بعد منتصف الليل.

و"كامالا ميلز" هو مجمع صناعي تم تجديده، ويحوي مطاعم فخمة وكيانات تجارية أخرى، منها مقرات عدد من المنافذ الإعلامية.

وقال مسؤول الشرطة إن أغلبية الضحايا نساء كن يحضرن حفلا بمطعم في سطح المجمع. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق بدأ في الطابق العلوي ثم انتشر في المبنى في أقل من 30 دقيقة.

وقال مسؤولون بمستشفيين في مومباي إنهم استقبلوا 25 مصابا ثم توفي 12 منهم.