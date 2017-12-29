وبذلك، أضاف رونالدو (32 عاما) الجائزة مرة جديدة إلى خزائنه، في عام شهد اختياره أفضل لاعب من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، التي تمنح سنويا جائزة الكرة الذهبية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ورد البرتغالي عبر اتصال بتقنية الفيديو، على سؤال من مقدم الحفل عما إذا كان منزله يتسع لكل هذه الجوائز، بالقول: "لا تقلق يا صديقي، ثمة مكان واسع".

وأضاف: "بالنسبة إلي هذه لحظة مميزة وأنا سعيد جدا لتلقي هذه الجائزة. علي أن أقول شكرا لزملائي ومدربي وريال مدريد. كانت سنة مذهلة، فزنا بالعديد من الألقاب على المستوى الجماعي والفردي".

وهذه هي المرة الرابعة التي بفوز بها رونالدو بجائزة "غلوب سوكر" بعد أعوام 2011 و2014 و2016.

وأحرز رونالدو مع ريال مدريد خلال 2017 سلسلة من الألقاب، أبرزها الدوري الإسباني الموسم الماضي، ودوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، إضافة الى كأس العالم للأندية والكأس السوبر محليا وقاريا.

من جهته، تسلم زيدان الذي قاد ريال إلى هذه الألقاب وغيرها منذ توليه مهامه مطلع عام 2016، جائزته الخاصة وجائزة النادي.

وقال "نحن نعيش من أجل هذه الأمور"، مشيرا إلى أن نيل الجائزة "يعني أن الأمور سارت على ما يرام".

وكان رونالدو وريال نالا في 2016 الجائزة التي تقدم منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الاوروبية.

وفي جوائز أخرى، منح الإيطالي فرانشيسكو توتي والإسباني كارليس بويول جائزة تقدير على مسيرتيهما مع روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني على التوالي، بينما اختير الدوري الإسباني كأفضل دوري كرة قدم في العالم.

عربيا، اختير الأرجنتيني هكتور كوبر أفضل مدرب لمنتخب عربي، بعدما قاد المنتخب المصري للتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد غياب منذ العام 1990، والمنتخب السعودي كأفضل منتخب عربي بعد تأهله الى المونديال للمرة الخامسة في تاريخه.