وأشرف فينغر على أرسنال في 1193 في مختلف المسابقات منذ قدومه إلى شمال لندن في أكتوبر 1996.

واعتبر المدرب الفرنسي بأن المكوث لهذه الفترة الطويلة على رأس الجهاز الفني لفريق واحد يتطلب الكثير من "الوفاء والعمل الشاق والقيام بتضحية في الحياة".

ونجح فينغر في قيادة المدفعجية إلى إحراز اللقب المحلي ثلاث مرات، من بينها موسم لم يتعرض فريقه لأي خسارة، وهو رقم قياسي صامد حتى الآن، وكأس إنجلترا سبع مرات، وبلغ نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2000 ونهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006، وخسرهما أمام غلطة سراي التركي وبرشلونة الإسباني تواليا.

وبالإضافة إلى المباريات الـ810 التي خاضها فيرغسون في الدوري الممتاز (انطلق عام 1992)، فإنه أشرف على مانشستر يونايتد أيضا في 223 مباراة في دوري الدرجة الأولى سابقا، رافعا رصيده إلى 1033 مباراة.

يذكر أن الأسكتلندي أشرف على تدريب مانشستر يونايتد من 1986 إلى 2013.