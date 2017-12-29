ورفع فريق شمال لندن رصيده إلى 37 نقطة بفارق الأهداف عن توتنهام، وبفارق نقطة عن ليفربول الرابع.

وسجل لفريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر، الذي عادل رقم الأسطورة أليكس فيرغوسون في عدد المباريات ضمن الدوري الممتاز (810)، الألماني شكودران مصطفي (25) والتشيلي ألكسيس سانشيس (62 و66)، ولجاره اللندني أندروس تاونسند (50) وجيمس تومكينز (89).

وهذه أول خسارة لكريستال بالاس، صاحب المركز السادس عشر، والذي يشرف عليه مدرب المنتخب الإنجليزي السابق روي هودسون، في تسع مباريات في الدوري، ليضع أرسنال الذي غاب عنه المهاجم الفرنسي المصاب أوليفييه جيرو، حدا لسلسلة من 8 مباريات من دون خسارة لبالاس كانت الأطول في تاريخه.

وثأر ارسنال لخسارته الثقيلة صفر-3 على أرض بالاس في أبريل الماضي، وكان الفوز الأول آنذاك لبالاس على أرضه في 12 مباراة.

وأجرى فينغر، الذي انضم إلى أرسنال عام 1996 وقاده للقب الدوري ثلاث مرات آخرها في 2004، ثلاثة تغييرات على تشكيلته التي تعادلت في مباراة مثيرة مع ليفربول 3-3 في الجولة الماضية، فدفع بمصطفي، البوسني سياد كولاشيناتس وكالوم تشامبرز.