أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قالت الشرطة إن سائق سيارة نقل تجارية، فقد الوعي على ما يبدو، اقتحم بسيارته ممرا للمشاة وسط مدينة سياتل في الولايات المتحدة، الخميس، ليصيب خمسة من المارة على الأقل قبل أن يصطدم بمبنى.