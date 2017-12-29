أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قالت الشرطة إن سائق سيارة نقل تجارية، فقد الوعي على ما يبدو، اقتحم بسيارته ممرا للمشاة وسط مدينة سياتل في الولايات المتحدة، الخميس، ليصيب خمسة من المارة على الأقل قبل أن يصطدم بمبنى.
وقال مسؤول بالشرطة لوسائل الإعلام المحلية، إن الواقعة ليست متعمدة فيما يبدو. وأصيب سائق السيارة التجارية بعارض طبي وفقد الوعي قبل الحادث مباشرة.
وأفادت الشرطة بأن أربعة أشخاص أصيبوا من جراء اصطدام السيارة بهم، وأصيب شخص واحد بشظايا زجاج متطاير من واجهة متجر حطمتها السيارة.
وهناك شخصان على الأقل حالتهم خطيرة. وذكرت الشرطة أن السائق نقل إلى مستشفى بالمنطقة.