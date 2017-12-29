ووفقا لبيانات إدارة شرطة نيويورك التي نشرت هذا الأسبوع، فإن 284 شخصا قتلوا في المدينة حتى الأحد الماضي، مقارنة مع 329 في الفترة ذاتها من عام 2016.

كما انخفضت أيضا معدلات الجرائم السبع الكبرى مثل الاغتصاب والاعتداء والسطو المسلح.

وباستثناء ارتفاع المعدل في الأسبوع الأخير من العام، فإن عدد جرائم القتل في المدينة سيكون أقل من الرقم الذي سجل في 2014 وهو333.

وشدد مسؤولو الشرطة على أن جرائم القتل واصلت التراجع حتى مع زيادة عدد السكان إلى أكثر من 8.5 مليون.

وقال جيه.بيتر دونالد، وهو متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك، على تويتر الخميس، إن "معدل جرائم القتل بالنسبة لعدد السكان هو أقل من أي شيء شهدناه من قبل".

وقارن تلك الأرقام بالمعدلات خلال الخمسينيات، عندما كان عدد السكان في نيويورك أقل بواقع مليون ونصف المليون.