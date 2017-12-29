وسجل السوري عمر خربين (11 من ركلة جزاء) وسالم الدوسري (51) والفنزويلي جيلمين ريفاس (85 و86) أهداف الهلال، ومحمد محسن (88) هدف أحد.

ورفع الهلال رصيده إلى 33 نقطة بفارق نقطتين أمام الأهلي المتصدر السابق، والذي يحل ضيفا على النصر الجمعة، فيما تجمد رصيد أحد عند 14 نقطة وتراجع للمركز الثالث عشر قبل الأخير.

وقد واصل الرائد نتائجه السلبية وتعادل أمام ضيفه الفتح 2-2 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وسجل الفرنسي قاسم عبد الله (44) والبرازيلي دانييل أمورا (45) هدفي الرائد، والتونسي عبد القادر الوسلاتي (19 من ركلة جزاء) والبرازيلي جواو بيدرو (82) هدفي الفتح.

ورفع الرائد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير مقابل 18 نقطة للفتح التاسع.

وتعادل الاتحاد مع ضيفه الفيصلي 3-3 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وسجل فهد المولد (12 من ركلة جزاء) والتونسي أحمد العكايشي (32 و64) أهداف الاتحاد، والبرازيليان لويس غوستافو (17 و51) وروجيريو كوتينيو (59) أهداف الفيصلي.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس مقابل 25 نقطة للفيصلي الذي ارتقى إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة امام النصر.

ويلعب الجمعة التعاون مع الفيحاء، على أن تختتم المرحلة الأربعاء المقبل بلقاء القادسية مع الاتفاق.