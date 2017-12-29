وقال البنك في بيان، في ختام اجتماعه للسياسة النقدية، إنه أبقى على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة بلا تغيير عند 18.75 بالمائة، وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.75 بالمائة.

وكان 6 من 10 خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم الثلاثاء، قد توقعوا أن يبقي المركزي المصري أسعار الفائدة مستقرة، مشيرين إلى أن بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة يدفع البنك المركزي لتأجيل تيسير السياسة النقدية.