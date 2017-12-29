وقال النادي الإسباني، في بيان، إن "إشبيلية والمدرب الإيطالي فيتشنزو مونتيلا توصلا إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن يصبح الأخير مدربا للفريق الأول حتى يونيو 2019".

وأشار إشبيلية إلى أن الاتفاق سيصبح رسميا عندما ينتهي محامو "مونتيلا من الاتفاق على فسخ العقد الذي كان يربطه بميلان"، وهو إجراء من المتوقع أن ينجز الجمعة.

وأوضح النادي الأندلسي أنه في حال إتمام ذلك، "سينتقل مونتيلا إلى إشبيلية مساء الجمعة لتوقيع عقده مع النادي. سيقود الفريق في التمرين صباح السبت قبل أن يُقدم بشكل رسمي".

وستكون التجربة مع إشبيلية الأولى لمونتيلا خارج إيطاليا، حيث سبق له الإشراف على تدريب روما، كاتانيا، فيورنتينا، سمبدوريا وميلان.

كان ميلان أقال مونتيلا (43 عاما) من منصبه في نوفمبر الماضي على خلفية النتائج السيئة، وعين الدولي الإيطالي السابق جينارو غاتوزو بدلا منه.

أما إشبيلية، فتخلى في 22 ديسمبر عن بيريزو، بعد نحو شهر من إجرائه عملية جراحية لاستئصال سرطان في البروستات.