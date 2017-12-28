وأضاف في بيان أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني "نجحت في القضاء على 3 تكفيرين، وتدمير 4 عربات خاصة بهم".

وقال مسؤولون أمنيون وطبيون إن قنبلة زرعها متطرفون على جانب طريق في شبه جزيرة سيناء انفجرت لدى مرور مركبة تابعة للجيش خلال دورية بالمنطقة على مشارف بلدة بئر العبد الواقعة شمالي سيناء.

كما أدى الانفجار إلى إصابة ثلاثة جنود آخرين، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين.

وكانت مدينة العريش الساحلية الواقعة وسط سيناء شهدت، صباح الخميس، هجوما بإطلاق قذيفة صاروخية على مدرعة تابعة للشرطة، مما أدى إلى مقتل مجند ومدني.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعهد بسحق الإرهاب في شمال سيناء، وأمهل الجيش والشرطة 3 أشهر لاستعادة "الأمن والاستقرار" هناك.