وأضاف في تصريحات على صفحته في تويتر: "مصلحة المنطقة وإيران في البناء الداخلي والتنمية، لا استعداء العالم العربي".

وكان آلاف الإيرانيين قد تظاهروا، الخميس، في شوارع مدن مشهد نيشابور وكاشمر وشاهرود وبيرجند ونوشهر ويزد.

وخرجت التظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار والفساد، وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للنظام بينها "الموت للديكتاتور". وقد ردت السلطات بحملة قمع أسفرت عن اعتقال العشرات.

كما ردد أهالي مدينة مشهد خلال تظاهراتهم عبارة: "لم تعد يجدي المدفع والدبابة والنار"، في تحد لمداهمة قوات الحرس وقوات مكافحة الشغب.

واعتبر قائممقام المدينة، احتجاج المواطنين الضائقين ذرعا بأنه "تجمع غير شرعي"، لافتا إلى أن قوات الأمن الداخلي اعتقلت عددا من الأفراد "الذين كانوا ينوون التعرض للممتلكات العامة والعبث بها".

وفي مدينة نيشابور، احتج أكثر من ألف شخص على الوضع المعيشي مرددين شعارات "نحتج على الغلاء"، و"اترك سوريا وفكر في حالنا"، وفق ما ذكرت "أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية".

كما خرج في مدينة بيرجند مئات المواطنين في تظاهرة طالبوا فيها باستقالة حكومة الرئيس حسن روحاني.

من جانبها، حيت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي المنتفضين، ودعت المواطنين لا سيما الشباب، إلى "الالتحاق بانتفاضة لا للغلاء".

كما وصفت "انتفاضة الخميس بأنها تعكس مطلب عموم الشعب الإيراني لإسقاط نظام الملالي".