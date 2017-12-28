ورفعت الإمارات رصيدها إلى خمس نقاط في المركز الثاني، متأخرة بنقطة واحدة عن عُمان التي تصدرت المجموعة بعدما تغلبت 2-صفر على السعودية، التي تراجعت للمركز الثالث.

وعلى استاد الكويت، سجل خالد عبد الباقي (58 خطأ في مرمى فريقه) وسعيد الرزيقي (77) هدفي عمان، لترفع رصيدها إلى 6 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة الأولى، مقابل 5 للإمارات و4 للسعودية.

ويختتم دور المجموعات الجمعة بمباراتين في المجموعة الثانية، تجمعان العراق (4 نقاط) مع اليمن (صفر) وقطر حاملة اللقب (3) مع البحرين (4).