أبو ظبي - سكاي نيوز عربية تأهل منتخبا عمان والإمارات إلى نصف نهائي كأس الخليج الثالثة والعشرين لكرة القدم "خليجي 23" المقامة في الكويت حتى 5 يناير، بفوز الأول على السعودية 2-صفر وتعادل الثاني مع الكويت سلبا الخميس.
ورفعت الإمارات رصيدها إلى خمس نقاط في المركز الثاني، متأخرة بنقطة واحدة عن عُمان التي تصدرت المجموعة بعدما تغلبت 2-صفر على السعودية، التي تراجعت للمركز الثالث.
وعلى استاد الكويت، سجل خالد عبد الباقي (58 خطأ في مرمى فريقه) وسعيد الرزيقي (77) هدفي عمان، لترفع رصيدها إلى 6 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة الأولى، مقابل 5 للإمارات و4 للسعودية.
ويختتم دور المجموعات الجمعة بمباراتين في المجموعة الثانية، تجمعان العراق (4 نقاط) مع اليمن (صفر) وقطر حاملة اللقب (3) مع البحرين (4).