وقال موقع "مشابل" الأميركي إن عددا من مستخدمي أجهزة نوت 8 من سامسونغ اشتكوا عن توقف أجهزتهم عن العمل بشكل كامل عند انتهاء الشحن.

وبحسب المستخدمين، فإن أجهزة "نوت 8" تتوقف كاملا عن الاستجابة فور انتهاء البطارية، أي تتوقف عن العمل أولا، ثم لا تستجيب للشحن ثانيا حتى مع تغيير الوصلة أو نوع الشاحن.

ونقل "مشابل" عن المدون تجربته وهو يقول: "تحتاج بعض الأجهزة كمية ضئيلة من التيار لتشغيل الشحن. يمكنك الحصول على بضع ثوان من الشحن ثم فصل الشحن لـ30 ثانية".

وأضاف "يمكنك فعل هذا أكثر من مرة ليعود جهازك للعمل، في بعض الأحيان استغرق الأمر 20 دقيقة من توصيل الشحن ثم فصله، لقد نجحت معي هذه التجربة".

ولم تعلق سامسونغ على الحادثة، ولكنها تكتفي باستبدال أجهزة المستخدمين بأجهزة معادة التصنيع، الأمر الذي يثير التساؤلات بشأن عدم استبدالها بأجهزة جديدة كليا.