كما قتل "ثلاثة ارهابيين" في تصدي قوات الشرطة المصرية للمهاجمين، حسب ما قالت مصادر أمنية لـ"سكاي نيوز عربية".

وقالت المصادر إن المتشددين أطلقوا قذيفة "آر.بي.جي" على القوة ثم أطلقوا عليها الرصاص، قبل أن يرد رجال الشرطة على مصدر النيران.

وصعدت الجماعات المتشددة من هجماتها في شمال سيناء، عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة مناهضة لحكم الإخوان.