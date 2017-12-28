أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت الولايات المتحدة أنها ستستأنف بشكل كامل خدمات التأشيرات الأميركية في تركيا، وذلك بعد خلاف دبلوماسي بشأن موظفين محليين ومواطنين أميركيين اعتقلوا خلال حالة الطوارئ في أنقرة.
وكانت أميركا قد علقت إصدار التأشيرات في تركيا بعد اعتقال اثنين من موظفي السفارة، لكنها استأنفت الخدمات بشكل محدود في نوفمبر الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "وزارة الخارجية على ثقة بأن الوضع الأمني تحسن بشكل كاف، يسمح بالاستئناف الكامل لخدمات التأشيرات في تركيا"، مضيفة أنه لا تزال هناك "بواعث قلق"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.