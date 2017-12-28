وكانت أميركا قد علقت إصدار التأشيرات في تركيا بعد اعتقال اثنين من موظفي السفارة، لكنها استأنفت الخدمات بشكل محدود في نوفمبر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "وزارة الخارجية على ثقة بأن الوضع الأمني تحسن بشكل كاف، يسمح بالاستئناف الكامل لخدمات التأشيرات في تركيا"، مضيفة أنه لا تزال هناك "بواعث قلق"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.