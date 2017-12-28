وأكدت متحدثة باسم شركة إنرجيا الروسية الفضائية، أن موسكو فقدت الاتصال مع أول قمر اصطناعي وطني للاتصالات لأنغولا، يحمل الاسم "أنغوسات-1"، الذي تم إطلاقه، الثلاثاء، من قاعدة بايكونور.

يأتي ذلك عقب واقعة حدثت الشهر الماضي، حين فقدت روسيا الاتصال بالقمر الاصطناعي المخصص لرصد وقياس أحوال الطقس "ميتيور إم"، بعد إطلاقه من قاعدة فوستوشني الجديدة في أقصى الشرق.

ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء تغييرات هيكلية في وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه "يجري تحليل الوضع".

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء المسؤول عن صناعة الفضاء، ديمتري روجوزين، إن فشل عملية إطلاق القمر الاصطناعي الذي بلغت قيمته 2.6 مليار روبل (44.95 مليون دولار) الشهر الماضي، كان نتيجة خطأ محرج في البرمجة.