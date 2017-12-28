ويتطلع الفريق الكاتالوني إلى تعزيز تشكيلته لاسيما بعد مغادرة نيمار صوب باريس سان جيرمان، ومن الخيارات المطروحة أمامه، ضم غريزمان.

وبحسب المصدر نفسه، فإن مورينيو لم تعد تحدوه الرغبة في ضم غريزمان، بالنظر إلى الشرط الجزائي الباهظ لانتقال اللاعب الفرنسي والذي يبلغ مئة مليون يورو.

وسعى مورينيو إلى ضم غريزمان، خلال الصيف الماضي، لكنه رأيه استقر في نهاية المطاف على اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو، وأضحى من المستبعد أن يخوض مجددا في أمر غريزمان.

لكن الطريق ليست سالكة أمام برشلونة بالرغم من خروج يونايتد، إذ قدمت أتلتيكو مدريد، مؤخرا، شكوى رسمية إلى الفيفا بسبب سعي برشلونة للتوقيع مع غريزمان، على الرغم من تجديد الأخير عقده مع فريقه إلى غاية يونيو 2022.

من ناحيته، نفى فريق برشلونة الإسباني إقدامه على التفاوض مع لاعب أتلتيكو، في أفق ضمه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.