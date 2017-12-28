وأعلنت مديرة مطار أربيل الدولي، تالار فائق صالح، أن بغداد قررت تمديد حظر الرحلات الجوية الدولية حتى أواخر فبراير المقبل.

وقالت فائق صالح للصحفيين إن "وزارة النقل أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مطارات أربيل (شمال) والسليمانية (شمال شرق) تشير إلى أن الرحلات الدولية محظورة حتى 28 فبراير". وأضافت "الرحلات الداخلية فقط مسموح بها".

يذكر أن الحكومة العراقية حظرت الرحلات الدولية من وإلى المطارين، في خطوة عقابية ردا على الاستفتاء حول مستقبل كردستان، الذي نظمته سلطات الإقليم، وحظرته بغداد باعتباره غير قانوني.

وعقب الاستفتاء، في 25 سبتمبر، استعادت القوات العراقية من قوات البشمركة الكردية غالبية الأراضي المتنازع عليها مع أربيل، إضافة إلى الآبار النفطية، من دون معارك تذكر.

ومنذ بدء سريان الحظر، تمر جميع الرحلات الجوية من كردستان إلى الدول الأجنبية عبر بغداد.

ويسدد انقطاع الرحلات الجوية الدولية ضربة جديدة لاقتصاد الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991، وكان ينعم باستقرار اقتصادي وأمني، في وقت كانت الفوضى تعم باقي أنحاء العراق.