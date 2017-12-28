وأفاد موقع "نيوزويك" الأميركي أن الكويكب، الذي سمي YZ4 2017، رصد لأول مرة يوم عيد الميلاد، ويبلغ قطره 3 كيلومترات.

وسوف يمر الكويكب على مسافة 139.433 ميلا من الأرض، أي لن يؤثر اقترابه على كوكبنا.

وكانت وكالة ناسا نشرت على موقعها أن الكويكب سوف يصطدم بالأرض، لكنها عادت لتحذف المعلومات قائلة إن علماءها أخطأوا في تقدير المسافة وتأثيرها على الكوكب.

يذكر أن مصطلح "عائلة أبولو" يطلق على الكويكبات القريبة من الأرض، ويرجع تسميته إلى أول كويكب اكتشف من المجموعة، وهو أبولو 1862.