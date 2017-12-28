وأضاف وزير الدولة بوزارة المالية، مجدي حسن ياسين، "لن تكون هناك أي زيادة في أسعار الخبز، لأن التنافس سيقلل التكلفة".

وأردف حسن ياسين قائلا إن الحكومة ستواصل تنظيم عطاءات للاستيراد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال ياسين إن السودان استورد مليوني طن من القمح في عام 2017. وبلغ حجم الإنتاج المحلي من القمح 445 ألف طن.

وكان السودان أعلن، هذا الأسبوع، أنه سيخفض قيمة عملته المحلية إلى 18 جنيها للدولار، مقارنة مع السعر الرسمي الحالي البالغ 6.7 جنيه للدولار، وذلك بعد أسابيع من دعوة صندوق النقد الدولي إلى تحرير سعر صرف عملته.

وقال صندوق النقد أيضا إنه يجب على السودان أن ينفذ إصلاحات اقتصادية صعبة، من بينها إلغاء دعم القمح والوقود تدريجيا. لكن ياسين استبعد رفع الدعم عن الوقود والأدوية "المنقذة للحياة".

وانخفضت قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار، منذ أن رفعت واشنطن العقوبات الاقتصادية التي استمرت 20 عاما في أكتوبر الماضي، وهو الأمر الذي شجع التجار على زيادة الواردات وفرض ضغوطا على العملة الصعبة.

وعانى البلد، الذي يعتمد على الاستيراد، من العقوبات ومن انفصال الجنوب في عام 2011 حين فقد ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.