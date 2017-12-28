وجرى خلال الاجتماع "استعراض مبادرات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأوجه التعاون الثنائي بين الهيئة العامة للرياضة والفيفا، والفرص الواعدة لتطويره"، وفق ما ذكرت وكالة "واس".

كما حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.

وكان إنفانتينو حضر في 22 ديسمبر افتتاح دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين "خليجي 23"، التي تستضيفها الكويت حتى الخامس من يناير.